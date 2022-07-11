В магистратуре Курганского университета стало больше бюджетных мест

В Курганском госуниверситете сообщили, что в новом учебном году увеличивается количество бюджетных мест по образовательным программам магистратуры КГУ. В том числе по соответствующим приоритетным направлениям научно-технологического развития. Министерство науки и высшего образования РФ в полном объеме удовлетворило запрос университета и выделило около 30 бюджетных дополнительных мест. Они будут распределены по направлениям подготовки – «Программная инженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «История». Всего в этом году по магистерским программам КГУ предложит абитуриентам более 120 бюджетных мест, рассказали в пресс-службе вуза.

Так, после долгого перерыва вновь появились бюджетные места на направлении «История». Магистранты будут учиться по новому профилю «Западная Сибирь в контексте российской истории».

В процессе обучения студенты получат углублённые знания по истории Западной Сибири, теории и методологии исторической науки, актуальным проблемам отечественной истории, источниковедению.

Во время обучения магистранты будут участвовать в международных и всероссийских научных конференциях, публиковаться в научных периодических изданиях и сборниках статей.

Образовательная программа по направлению «Программная инженерия» (профиль «Методы и алгоритмы интеллектуальной обработки данных в информационно-вычислительных системах») нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области разработки и применения систем искусственного интеллекта.

Бизнес-аналитики, специалисты по интеллектуальной обработке данных, data-инженеры и исследователи – вот далеко не полный перечень современных и высокооплачиваемых IT-профессий, которые востребованы во всем мире и становятся все более популярными в различных областях.

Программа построена по модульному принципу, включает элективные дисциплины и модули, что обеспечивает возможность специализации магистрантов в соответствии с индивидуальными планами обучения.

Дополнительные места выделены по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль «Автомобильное хозяйство и автосервис»).

Обучение нацелено на подготовку специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и транспортно-технологических машин, по разработке мер по повышению эффективности эксплуатации транспортно-технологических комплексов, а также организации продаж автомобилей и транспортно-технологических машин.

Программа предусматривает практические занятия на крупных автотранспортных предприятиях, осуществляющих муниципальные и региональные перевозки; на предприятиях автомобильного сервиса.

С остальными образовательными программами магистратуры КГУ вы можете ознакомиться на сайте КГУ в разделе «Абитуриентам».

Напомним, что в 2022 году в КГУ также появились бюджетные места на направлениях подготовки бакалавриата и специалитета «Юриспруденция», «Журналистика», «Физическая культура», а также выросло количество мест по инженерным направлениям — «Машиностроение», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и стало больше мест на укрупненных группах специальностей «Информатика и вычислительная техника» и «Электро- и теплоэнергетика».