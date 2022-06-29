В Макушинском округе ремонтируют школу и открывают «Добро.Центр»

В Макушинском муниципальном округе обновляют инфраструктуру для детей и молодёжи: ремонтируют образовательные учреждения, создают новые центры, обновляют городские пространства.

По программе модернизации общеобразовательных организаций полным ходом идут ремонтные работы в Макушинской школе №2. В здании заменят крышу, окна, коммуникации, а также закупят новое современное оборудование. Всего в Курганской области по федеральной программе за два года капитально отремонтируют 58 школ.

В Макушинском Доме детства и юношества в этом году откроется «Добро.Центр». Новая площадка создаст комфортную среду для общения волонтеров, проведения встреч и мероприятий и станет центром развития добровольческих проектов в округе, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки.

Также готовится к открытию первый в регионе муниципальный мультицентр для молодёжи. Он появится в здании бывшего военного комиссариата района. Двухэтажное кирпичное здание XIX века приведут в порядок. Сейчас заменили систему отопления и окна. Продолжаются работы по демонтажу перегородок: мультицентр должен стать ярким и просторным местом для проведения молодёжных событий.

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