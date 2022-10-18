В Макушинском здравоохранении пополнение. В районную больницу пришли работать молодые врачи

В сентябре этого года в Макушинскую больницу пришли работать двое новых специалистов, закончивших медицинский вуз. Сейчас участковые врачи-терапевты Надежда Гилева и Асель Касенова могут получить право участвовать в программе «Земский доктор». Обе девушки родились и выросли в Макушинском районе, а после окончания школы решили поступить в Тюменский медуниверситет по целевому набору, который предполагает обязательную отработку в медицинском учреждении, которое направляло их на учебу.

«Еще во время учебы узнали о мерах поддержки для молодых специалистов, таких как: программа «Земский доктор», выплата «подъемных» и это послужило дополнительным стимулом к выбору будущего места работы», - сообщили Надежда и Асель.

Еще одно пополнение в местном здравоохранении состоялось этой же осенью. В селе Требушинном будет работать молодой фельдшер Сапар Абакиров, закончивший медицинский колледж. Сапар претендует на участие в программе «Земский фельдшер».

Главврач районной больницы Зульфия Ганиева охарактеризовала вновь прибывших медиков как очень грамотных, ответственных, энергичных, инициативных и подающих большие надежды специалистов.

«Ребята имеют очень хорошую теоретическую подготовку, которую с большим успехом применяют на практике. Они успешно справляются со всей работой, умеют принимать быстрые и верные решения в сложных ситуациях», - дала оценку молодым медикам Ганиева.

По ее словам, по программе «Земский доктор» в Макушинскую ЦРБ пришли работать врач-хирург, врач-терапевт участковый и врач-педиатр участковый. Есть и новобранцы по программе «Земский фельдшер». Так Большое Курейное получило фельдшера, а районная больница - фельдшера скорой медицинской помощи.

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