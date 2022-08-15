В Маяковке на выставке цветов и урожая разыграют 5 саженцев яблони

В библиотеке им. В. Маяковского с 17 по 19 августа пройдёт ежегодная выставка «Дары родного края», которая является ярким праздником урожая садоводов-огородников Маяковки. Её организуют участники клуба редких растений, которые уже много лет встречаются в Маяковке.

Выставка эта юбилейная – клубу уже 40 лет, он образовался в марте 1982 года!

Приглашаем всех желающих оценить фрукты и овощи, цветы и ягоды, которые будут представлены на выставке в оригинальных композициях. Открытие состоится 17 августа в 11:00.

В этом году мероприятие посвящено памяти Нины Андреевны Москвиной, которая более 20 лет активно участвовала в деятельности клуба. В память о ней среди всех присутствующих разыграют 5 саженцев яблони разных сортов.

Вы также узнаете об особенностях выращивания редких цветов, новых сортах плодовых и овощных культур, сможете записать телефоны садоводов-умельцев, чтобы обменяться с ними саженцами. Также планируется продажа садовых многолетних растений.

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