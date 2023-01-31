В Маяковке стартовал краеведческий марафон «45-80»

В библиотеке имени Маяковского со встречи поколений «Именная история Курганской области» стартовал краеведческий марафон, посвященный 80-летию нашего региона.

Учащиеся школу № 46 возможно надолго запомнят встречу с Почетным гражданином Курганской области», членом Высшего Координационного Совета при Союзе писателей России, заслуженным работником культуры РСФСР, лауреатом престижных литературных премий писателем Виктором Потаниным.

Виктор Федорович рассказал о себе и выдающихся жителях области, с которыми он общался. Среди них – хлебороб Терентий Семёнович Мальцев, всемирно известный ортопед-травматолог Гавриил Абрамович Илизаров.

Еще один Почетный гражданин Курганской области - доктор филологических наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Валентина Федорова – рассказала школьникам об истории исследования зауральского фольклора с помощью видеообращения.

В финале встречи поколений директор БИС Кургана Людмила Дорофеева передала переходящий символ краеведческого марафона заведующей библиотекой Куликова. Именно здесь 21 февраля состоится следующее мероприятие марафона – вернисаж «Земля, что дарит вдохновение».

Городской марафон, посвященный 80-летию Курганской области, предполагается проводить до конца 2023 года.