В мэрии Кургана рассказали, что будет на месте родовой усадьбы поэта Сергея Васильева

На улице Советской, 102 был расположен дом постройки 19 века. Усадьба принадлежала семье Стрельниковых. 3 июля 1879 года вдова купца 2 гильдии Михаила Фёдоровича Стрельникова Наталья Фёдоровна купила этот дом у крестьянина Гаврилы Екимова, а в ноябре 1882 года приобрела соседнюю усадьбу у крестьянки Натальи Лингад.

Жила она вместе с приёмной дочерью Екатериной Михайловной. Екатерина вышла замуж за Александра Васильева, владельца соседней усадьбы, которую после свадьбы снесли и начали там строительство нового дома из красного кирпича (сейчас это здание театра кукол «Гулливер»). Этот дом стал доходным – в том числе там была гостиница.

А в доме, которого уже нет, на улице Советской, 102 в 1911 году родился один из самых известных курганцев - поэт Сергей Васильев. Сергей Александрович сумел войти не только в историю нашего города, но и в историю страны.

Тот доходный дом стал Объектом культурного наследия регионального значения. А дом, в котором жила семья Васильевых, был объектом, представляющим собой историко-культурную ценность, как написано в электронной базе «Культурное наследие города Кургана». Однако это не спасло его от сноса. Журналист, историк Кургана Алексей Дедов отметил: «Дом стал ветхим, потерял первоначальный вид. Но всё же жаль как экскурсионный объект».

На запрос о дальнейшей судьбе территории объекта, представляющего собой историко-культурную ценность, администрация дала ответ: «В настоящее время администрацией города Кургана планируется принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в границах которой расположены подлежащие сносу дома №100 и №102 по улице Советской.

В случае принятия данного решения застройка указанной территории будет осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории. Договором о комплексном развитии будет предусмотрено благоустройство территории под снесенными домами».

Также недавно было полностью демонтировано здание бывшей школы в центре города по адресу: улица Куйбышева, 49. С советских времен и долгие годы там была школа №33, но в 2009 году её ликвидировали. В 2017 году АТИ установила недопустимое состояние наружных несущих стен здания, но, несмотря на аварийное состояние, в нем работали арендаторы. В прошлом году всех выселили и решили отдать здание на приватизацию. Двухэтажное здание было построено, скорее всего, в 40-ых годах прошлого века именно под школу, фасад был украшен архитектурными элементами и здание хорошо гармонировало с соседними историческими объектами.

Летом этого года бывшую школу общей площадью 1 475,6 кв. м. с участком площадью 3 291 кв. м. у Департамента финансов и имущества администрации города Кургана выкупила тюменская компания ООО «ГК Атлант» за 26 150 000 рублей. Здание снесено, на земельном участке будет располагаться жилой дом.

Анастасия Пережегина. Фото из группы vk.com/dedov_tours.

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