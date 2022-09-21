В Международный день мира зауральские дети изготовили голубей в технике оригами

Школьники из всех районов и округов Курганской области организовали акции к Международному дню мира. Молодёжный портал Зауралья рассказал, насколько творчески подошли к мероприятию его участники.

В Кетовском детско-юношеском центре дети рисовали мир своими глазами и оформляли выставку, а также создали символ мира – голубей.

Учащиеся Куртамышской школы искусств изготовили голубей в технике оригами. Эти поделки ребята унесут домой и поместят на самое видное место, чтобы в их семьях всегда был мир и согласие.

В Лебяжьевской школе-интернате прошло познавательное мероприятие «Мир во всём мире». На мероприятии ребята обсудили, что мир – это спокойная жизнь, разумность, радость улыбок, душевное тепло и комфорт. Каждый из присутствующих позвенел в школьный колокол. Его звон заставил задуматься каждого: как хрупок наш мир, а значит, его нужно беречь! Ребята водили хороводы, читали стихи, играли, прикрепили голубей как символ Мира, защитили планету своими ладошками. А ребята из волонтёрского отряда «Помогатор» изготовили открытки и голубей, и дарили их всем жителям Лебяжья с добрыми пожеланиями мирного неба над головой!

Фото предоставлено молодёжным порталом Зауралья.

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