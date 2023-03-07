В Международный женский день поздравления принимает мама 11 детей из Катайска

Людмила Климова из Катайска - мама одиннадцати детей, в прошлом году она была отмечена региональным знаком отличия «Материнская слава» первой степени. Умница и красавица. Необыкновенную добрую и одновременно мудрую энергию не сломили испытания – в декабре ей пришлось пережить гибель сына, который погиб в СВО, защищая Родину.

Настоящего мужчину, защитника Отечества Людмила Леонидовна воспитала вместе с супругом, Сергеем Николаевичем, настоятелем прихода катайского храма «Всех скорбящих радость». Семья растит своих сыновей и дочерей в православных традициях, где любовь – в большом понимании: к семье, к Родине, к вере – на первом месте…

Старшие дети Людмилы Леонидовны уже работают, учатся в вузах, а младшие посещают спортивные секции, являются призерами всероссийских и районных соревнований, сообщили в пресс-службе главы региона. Высшее педагогическое и музыкальное образование Людмила Леонидовна с успехом применила не в карьере, а в большой и необыкновенно дружной семье, открытой миру. Вместе с детьми и мужем они участники многих семейных мероприятий и конкурсов: от окружных до всероссийских.

Россия подарила миру необыкновенное понятие «русская красавица». И это не про 90-60-90. Это про душу, про поддержку, про настоящую любовь, про жертвенность и счастье.

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