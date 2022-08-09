В микрорайоне «Утяк» ТОСы отметили сразу два праздника

В минувшие выходные три территориальных общественных самоуправления в микрорайоне «Утяк» – ТОС «Утяк», ТОС «Лазурный», ТОС «Утяк Южный» – сообща отметили одновременно День микрорайона и День железнодорожника.

По словам председателя ТОС «Утяк» Татьяны Кузьминой, праздник прошел весело и был очень насыщенным: игры, развлечения и конкурсы для детей, музыкальные номера.

Организовать мероприятие помогла депутат Курганской городской Думы Анастасия Денисенко. Между делом она и вручала активистам ТОС благодарственные письма. Посетившая праздник депутат Курганской городской Думы Наталья Семина привезла ребятам сладкие подарки.

По словам председателя ТОС «Радужный поселок» Оксаны Третьяковой, мероприятие в честь 32-летия микрорайона, многие жители которого работают на железной дороге, активисты ТОС подготовили своими силами. Взрослые порадовали участников праздника театрализованным представлением, а дети – акробатическим номером и декламацией стихов. Для ребят провели «Веселые старты» и предоставили малышам возможность порисовать разноцветными мелками на мольберте. Праздник завершился танцами, фотосессией и общим застольем.

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