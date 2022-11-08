В Мишкинском округе для мобилизованных земляков вяжут носки и закупают термобельё

Носочки из Мишкинского муниципального округа особенные: их вяжут из шерсти, которую сами и прядут. Старинный вид рукоделия сейчас стал как никогда актуальным. В свои изделия женщины вкладывают любовь и заботу, чтобы носки согревали бойцов в холодное время.

В сёлах Мыркайском и Сосново в этой работе задействованы 15 человек. Женщины прядут пряжу и вяжут носки. Так, в Мыркайском на акцию «Тепло матери» откликнулись Ольга Быкова и Людмила Басалыгина– они поделились шерстью. Многие неравнодушные женщины села разделили между собой работу: одни изготовили пряжу, а другие вяжут носки. Мыркайцы для бойцов несут и тёплые вещи, купленные в магазине. Многие стараются стать частью этого великого дела – помощи нашим солдатам.

Кировский сельский Дом культуры тоже присоединился к акции: матери, бабушки несут связанные тёплые носки, продукты для помощи мобилизованным землякам. В селе Краснознаменском также вяжут носки и варежки.

Весь Мишкинский муниципальный округ участвует в сборе гуманитарной помощи. С начала объявления сбора было собрано 763 кг продуктов питания и предметов тёплой одежды, из которых мобилизованным передали 467 кг, а семьям мобилизованных – 126 кг.10 комплектов термобелья и балаклав, 51 пару носков и перчаток передали бойцам. На сегодняшний день 169 кг ожидают отправки.

Напомним, поддержка бойцов проходит по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Анастасия Пережегина.

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