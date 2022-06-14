В Мишкинском округе установят два современных модульных ФАПа

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение» в этом году в селах Масли и Дубровное Мишкинского района могут построить новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Контракт на установку ФАПов заключен с ООО «Спецстрой» на сумму 10 млн. рублей.

Выполнены работы по планировке земельного участка. В настоящее время ведутся работы по монтажу каркаса модульных здании ФАП. Отметим, что основное положительное качество модульных конструкций перед капитальными зданиями — это возможность возведения в кратчайшие сроки. Новые ФАПы будут оснащены всем необходимым оборудованием для первичной помощи.

Напомним, что в 2021 году в Мишкинском муниципальном округе выполнены капитальные ремонты фельдшерско-акушерских пунктов в селе Восход, Краснознаменское и Введенское.

В Щучанском округе в селе Чистое продолжаются ремонтные работы в местном фельдшерско-акушерском пункте. В настоящее время выполнены работы по устройству чернового пола, обшивке стен гипсокартоном, монтажу гипсокартонных перегородок и работы по замене инженерных сетей. Завершены работы по подшивке потолка и ведутся штукатурные работы.

По информации департамента здравоохранения Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.