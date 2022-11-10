В Мишкинском округе увековечили память сержанта полиции Дениса Михалева

В отделении полиции «Мишкинское» состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о сержанте полиции Денисе Михалёве, который погиб в январе текущего года при исполнении служебных обязанностей.

О подвиге героя коллегам и родственникам погибшего напомнили заместитель начальника УМВД России по Курганской области полковник полиции Алексей Петров, глава администрации Мишкинского округа Денис Мамонтов и начальник межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский» Ербол Нуганов.

Они отметили, что подвиг Дениса Александровича не забыт. Этот сотрудник до конца оставался верен долгу и своим поступком предотвратил более тяжкие последствия действий злоумышленника.

В музее местной школы имеется посвящённая полицейскому экспозиция, также в планах назвать его именем одну из улиц района. Семье погибшего оказывается вся необходимая помощь. Его вдова и дети принимают участие в жизни отделения полиции. Этим летом они посетили турнир по футболу, посвящённый памяти Дениса Михалёва.

Денис Александрович Михалёв награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка (посмертно)»

Фото с официальной страницы УМВД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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