В Мишкинской районной больнице приступили к монтажу лестничных маршей

По личному поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, в Мишкинской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт.

Ремонт системы вентиляции выполнит ООО «Аванте». Материалы для проведения ремонтных работ уже заказаны, к выполнению работ приступают с 29 августа текущего года.

Для удобства и комфорта как пациентов, так и медицинских работников отремонтируют лестничные марши. Контракт на выполнение ремонта заключен с ООО «Националь-строй».

Напомним, что уже завершены демонтажные работы, выполнены работы по монтажу системы электроснабжения, завезены материалы для отделки помещения. В настоящее время выполняются штукатурные работы.

Как сообщили в департаменте, близится к завершению и установка модульного здания фельдшерско- акушерского пункта в селе Масли. Завершены работы по монтажу инженерных сетей, подключению к наружным сетям, внутренней отделке помещений, монтажу сантехнических приборов. В настоящее время завершаются работы по монтажу системы отопления, благоустройству территории.

«Работа по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи населению продолжится. В планах на 2023 — 2024 годы установка модульных зданий фельдшерско – акушерских пунктов в селах Бутырское и Коровье»,- прокомментировал руководитель Мишкинской центральной районной больницы Николай Красовский.