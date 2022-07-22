В Мокросовском округе привели к присяге главу муниципального образования

21 июля состоялось открытое заседание думы Мокроусовского муниципального округа, посвященное вступлению в должность главы округа Владимира Демешкина.

В заседании приняли участие председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, депутат областной Думы Олег Логинов, представители правительства Курганской области, руководители федеральных и региональных структур, почетные граждане района, главы сельсоветов, сотрудники Администрации округа, руководители предприятий, учреждений, организаций, предприниматели представители общественности и представители СМИ, жители Мокроусовского округа.

«Высокое доверие, оказанное Вам депутатами, является убедительным доказательством Вашего профессионализма, целеустремленности и чувства ответственности за общее дело, - отметил Председатель областной Думы, - Вы обладаете необходимыми знаниями, разносторонним практическим опытом и организаторскими способностями, умением сформировать команду единомышленников, которая будет эффективно решать задачи, поставленные государством перед органами местного самоуправления», - поздравил от имени Курганской областной Думы избранного главу округа Дмитрий Фролов .

Спикер зауральского парламента считает, что поддержка земляков позволит преумножить достигнутые позитивные результаты, станет залогом укрепления экономической и социальной стабильности муниципального округа, улучшения качества жизни и благосостояния граждан. Также Дмитрий Владимирович высказал надежду на продолжение сложившегося конструктивного взаимодействия с депутатами регионального и муниципального уровней.

Вступая в должность главы Мокроусовского муниципального округа, Владимир Демешкин произнес слова торжественной присяги, и поблагодарил всех за оказанное доверие и добрые пожелания.

Отметим, что избрание главы округа состоялось на конкурсной основе. 18 июля на заседании окружной думы тайным голосованием из двух представленных Конкурсной комиссией кандидатов был избран ранее руководивший районом Владимир Демешкин.

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