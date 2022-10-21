В Мокроусово резервистов научили применять беспилотники в бою

Сегодня, 20 октября, в районном Доме культуры состоялись тренировочные и. занятия для мобилизованных, которые получили повестки, но пока не отправлены в часть. Как сообщила «Новому миру» редактор газеты «Восход» Людмила Глухих, все они служили в армии, и имеют представление, как обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь.

Однако практические тренировки помогли освежить в памяти, полученные ранее знания в огневой подготовке, сборке-разборке автомата и основах тактики ведения боя.

В ходе занятия по медицине курсанты повторили принципы оказания первой помощи пострадавшим. Курс инженерной подготовки – одна из наиболее важных дисциплин, входящих в состав боевой подготовки военнослужащих. На таких занятиях обучают технологиям возведения инженерных сооружений, изучению способов возведения и преодоления различных заграждений, методов прокладки траекторий передвижения войск через различные преграды.

Важную роль в ведении специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты. Как пользоваться самыми современными дронами, мобилизованным ребятам показали сотрудники МЧС. После теоретической части занятия у всех была возможность попробовать себя в роли оператора беспилотника

Напомним, что такое обучение для мобилизованных проводят по поручению губернатора Вадима Шумкова. Обучение проходило под наблюдением военного комиссара Варгашинского, Белоозерского и Мокроусовского района Валихана Тутукова и главы Мокроусовского округа Владимира Демешкина.

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