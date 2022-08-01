В Мокроусовской ЦРБ обеспечивают комфортные условия для пациентов

Цель федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» — организация оказания медицинской помощи исходя из потребностей всех групп населения на местах, то есть в шаговой доступности.

В нашем районе проводится ремонт ЦРБ, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в медицинском учреждении. Устаревшее оборудование заменяют, чтобы повысить доступность и качество оказания медицинской помощи.

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» в августе прошлого года в Мокроусовской центральной районной больнице произвели замену окон на втором и третьем этажах на это было потрачено 1,945 миллиона рублей, сейчас идет замена остальных окон и входных групп. На эти работы выделено 3,09 миллиона рублей В ближайшее время планируется ремонт отделения скорой медицинской помощи на 2,44 миллиона рублей, для этого готовится вся необходимая документация.

В рамках этой же программы выделен новый флюорограф, проведен ремонт рентген-кабинета. В марте новый аппарат ввели в эксплуатацию.

«Флюорография – это важнейшее обследование, которое каждый гражданин, достигший совершеннолетия должен проходить ежегодно. Новый флюроограф очень хороший, на нем получаются чёткие снимки, что позволяет эффективнее выявлять туберкулёз и онкологические заболевания. Пациенты приходят к нам с удовольствием. В рентген-кабинете сделали хороший ремонт, мы давно этого ждали, теперь и нам работать стало приятнее» - рассказала рентген-лаборант Наталья Геннадьевна Пешкова.

Одной из самых значительных проблем здравоохранения является дефицит кадров, что не может не влиять на доступность и качество оказываемой медицинской помощи, в том числе в сельской местности. В целях привлечения специалистов предоставляются меры социальной поддержки в виде программы «Земский доктор», по которой специалист может получить 1,5 миллиона рублей. Врачи, приехавшие на работу в Курганскую область, при трудоустройстве на отдельную должность имеют право на выплату в размере 300 тысяч рублей. Молодые специалисты так же получают подъемное пособие - 150 тысяч рублей. В нашем районе по программе «Земский фельдшер» уже второй год работает специалист в Михайловке. Администрация ЦРБ активно ведем поиск врачей, желающих приехать в наш район по программе «Земский доктор», размещает информацию о вакансиях на сайтах работодателей и медицинских учебных заведений. В данный момент требуются: терапевты, хирург, анестезиолог-реаниматолог. Пока обращаются врачи с ближнего зарубежья, у которых нет гражданства, поэтому есть ряд проблем по оформлению необходимых документов, в том числе им необходимо пройти аккредитацию.

Людмила Глухих. Газета «Восход».

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