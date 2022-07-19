В Москве открылись военно-патриотические сборы «Гвардейская смена»

Более 200 воспитанников Межрегионального детско-юношеского общественного движения «Гвардейская смена» со всех регионов отправились на военно-патриотические сборы, которые пройдут при непосредственной поддержке Росгвардии в Можайском городском округе Московской области недалеко от Бородинского поля. Торжественное открытие сборов «Гвардейская смена. Бородино-2022» состоялось в Москве у памятника «Воинам внутренних войск». Этот проект ежегодно проводится Росгвардией для воспитанников патриотических клубов, детей военнослужащих, сотрудников и ветеранов войск.

В открытии сборов приняли участие первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Виктор Стригунов, заместители председателя Главного совета Межрегионального детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» Герой России полковник запаса Сергей Юшков, Герой России майор запаса Игорь Задорожный, Герой России прапорщик запаса Вячеслав Воробьев, офицеры центрального аппарата Росгвардии, представители органов власти и общественные деятели.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику «Воинам внутренних войск», бюстам генерала от инфантерии Е.Ф. Комаровского, генерала армии И.К. Яковлева, памятнику Ф.Э. Дзержинского.

Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов поздравил ребят с открытием сбора, пожелал им с пользой провести время и найти новых настоящих друзей. Он подчеркнул, что можайская земля, куда отправятся ребята, неслучайно выбрана местом проведения сборов – она до сих пор хранит память об ожесточенных сражениях двух отечественных войн. Памятники героям войны 1812 года на Бородинском поле соседствуют с обелисками на братских могилах советских солдат Можайского укрепрайона.

Генерал-полковник Виктор Стригунов отметил, что навыки, которые ребята получат на сборах, обязательно пригодятся им во взрослой жизни и повлияют на выбор будущей профессии.

В полевом палаточном лагере созданы все условия для полноценного отдыха, обучения и занятий спортом. Инструкторы и наставники юных патриотов - ветераны подразделений специального назначения Росгвардии, которые научат их преодолевать сложности, помогать друг другу в трудных ситуациях и работать в команде.

Насыщенная и интересная программа военно-патриотических сборов началась уже в день открытия. Перед отъездом ребята посетили Центральный музей Росгвардии, где познакомились с героическим прошлым и настоящим войск национальной гвардии Российской Федерации.

В ближайшие дни на военно-патриотических сборах «Гвардейская смена. Бородино-2022» будут организованы занятия «Военно-полевой лагерь Красной Армии 1941-1945 гг.», «Полоса специального назначения», «Тактический пейнтбол», «Тропа разведчика» и другие. Также ребята пройдут военно-исторические маршруты и испытают на себе сложности фронтового быта времен Великой Отечественной войны.

Сборы «Гвардейская смена. Бородино» направлены на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, формирование у подростков уважения к ратному труду военнослужащих войск национальной гвардии.

Движение «Гвардейская смена», созданное в конце 2020 года, вовлекает подростков в занятия активными видами спорта, в том числе военно-прикладными, а также готовит молодых людей к военной службе.

Председателем Главного совета движения «Гвардейская смена» является Герой Российской Федерации, президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» полковник запаса Сергей Лысюк.

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