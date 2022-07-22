В Москве поддержали законодательную инициативу курганских депутатов

Правительство Российской Федерации и комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поддержали законодательную инициативу Курганской областной Думы о внесении изменений в одну из статей Гражданского Кодекса.

Суть законодательной инициативы в следующем: по общему правилу принятие наследства осуществляется через личную подачу нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства или выдачи свидетельства на право на наследство. Статья 185.1 ГК также содержит дополнительные гарантии подтверждения волеизъявления наследника на принятие наследства в том случае, если соответствующее заявление подается не в присутствии нотариуса. Для этого устанавливается требование о свидетельствовании подписи наследника на заявление другим нотариусом, должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений РФ.

По причине ссылки на пункт 3 статьи 185.1 ГК РФ в рассматриваемой норме полномочием по удостоверению подписи наследника на заявлении оказались наделены организация, в которой доверитель работает или учится, и администрация стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на лечении. Вместе с тем, указанный пункт регулирует порядок удостоверений только не приравненных к нотариально удостоверенным доверенностей на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий и на получение корреспонденции.

В то же время лица, которые ранее были наделены правом удостоверения подписи наследника и имели право выдавать доверенности, приравненные к нотариально удостоверенным, оказались в соответствии с новой редакцией статьи 1153 КГ РФ лишены права свидетельствовать подпись наследника.

В частности, в результате сложившегося регулирования такое право не принадлежит начальнику госпиталя, санатория, военно-лечебного учреждения, командиру соединения, учреждения и военно–учебного заведения, начальнику места лишения свободы и руководителю учреждения социальной защиты населения.

Между тем случаи свидетельствования подписи наследника именно этим лицам связаны с объективным отсутствием у наследника возможности доступа к нотариусу. В то же время в случаях, которые указаны в пункте 3 статьи 185.1 ГК РФ, такая возможность наоборот имеется.

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