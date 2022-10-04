В мультицентре «Смолин» открылась обновлённая экспозиция «Народы Зауралья»

Обновлённая экспозиция «Народы Зауралья» открылась вмультицентре «Смолин».

Здесь представлена информация об этнической истории Курганской области, народных традициях и культуре. Обо всём этом экскурсовод рассказывает с использованием самых современных технологий.

«Мы задействуем сенсорные панели, информационные и аудиостенды со встроенным 3D проектором, беспроводные наушники, шлемы виртуальной реальности, большой напольный пазл в виде этнической карты Курганской области, - объясняет руководитель мультицентра «Смолин» Станислав Бесонов. - Всё это вызывает у ребят дополнительный интерес к теме, о которой мы рассказываем на выставке».

Приобретение современного оборудования и в целом реализация нового проекта стала возможна за счёт средств президентского Фонда культурных инициатив. А начиналось всёдва года назад с передвижной выставки «Народы Курганской области», с которой авторы проекта мультицентра «Смолин» познакомили жителей 16 муниципальных образований. Было сделано 9 фильмов о народах, живущих на территории Зауралья. В социальных сетях Интернета они получили более 900 тысяч просмотров. Сейчас идут съёмки ещё 5 фильмов. И не только.

«Сейчас у нас уже на выходе тираж методических пособий для педагогов об этнической истории, о традициях народов Зауралья, - сообщил Станислав Бессонов. - Ими смогут воспользоваться и педагоги сельских школ из самых удалённых территорий. Кроме того мы уже выпустили первый тираж настольной познавательной игры, которая так и называется «Народы Курганской области».

По экземпляру такой игры получила каждая школа, чьи ученики и преподаватели пришли на выставку и на слёт школьных клубов межнациональной дружбы. Кроме того,в подарок каждому юному посетителю выставки - уникальные школьныететради с обложками, посвященными этническому многообразию нашего региона.Экспозиция работает на постоянной основе, а познакомиться с ней можно совершенно бесплатно. Авторы проекта заинтересованы в том, чтобы о межнациональной дружбе народов Зауралья узнали как можно больше человек.

«В рамках нашего нового проекта мы все методические материалы и всю информацию переводим и переозвучиваем на английский язык для того, чтобы разместить её в англоязычном сегменте интернета, - пояснил руководитель мультицентра «Смолин» и проекта «Народы Зауралья» Станислав Бессонов. - Очень важно, чтобы был позитивный контент о том, как на самом деле дружно живёт наш многонациональный регион. И чтобы думающие люди в разных странах могли познакомиться с этой информацией. Мы стремимся максимально открыто её предоставлять».

Новым этапом проекта станет фестиваль народов Зауралья, который пройдёт в объединенном формате с форумом «Многонациональная молодёжь Зауралья» в конце этого года.

Константин Сапунов. Фото автора.

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