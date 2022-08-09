В муниципалитетах Курганской области появятся десять новых спортивных площадок

В конце июля 2022 года подведены итоги Конкурса по оснащению спортивными площадками муниципальных образований Курганской области в 2022 году.

Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации Региональной программы (социального проекта) «Оснащение спортивными площадками муниципальных образований Курганской области» и федерального проекта «Спорт – норма жизни». #СпортНормаЖизни, пояснили в региональном управлении по физической культуре и спорту

Участниками конкурса стали муниципальные районы, городские и муниципальные округа Курганской области, предоставившие в указанные сроки необходимый пакет документов и выполнившие условия конкурса.

По результатам конкурсного отбора определены 10 муниципалитетов, которые получат новые площадки: города Курган (1), Шадринск (2), Куртамыш (1), Катайск (1), также по 1 площадке установят в Каргапольском районе (с. Брылино), Куртамышском (с. Советское), Петуховском (с. Пашково), Притобольном (село Гладковское) и Шадринском (село Сухрино) округах.

Напоминаем, что за последние 3 года в рамках данного проекта во всех муниципальных районах, муниципальных и городских округах Курганской области установлено 163 площадки.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.