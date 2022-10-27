В Никольском храме села Усть-Суерского провели отопления и установили световые приборы

В храме святителя Николая села Усть-Суерского Белозерского округа закончены работы по установке отопления и световых приборов. Для этого силами благотворителей храма приобрели паникадило и настенные светильники, сообщает пресс-служба курганской епархии.

«Наш храм наполнился ярким светом. От этого на сердце стало еще теплее, еще радостнее, - отметил настоятель храма, иерей Димитрий Бердников. - Каждый воскресный день у нас совершаются Божественные литургии и другие Таинства и обряды. А теперь мы, наконец-то, можем молиться в тепле и зимой».

Настоятель и прихожане приглашают всех желающих посетить древний храм Усть-Суерской слободы. По словам отца Димитрия, эта старинная церковь является почти точной копией храма, который стоит в селе Батурино Шадринской епархии, на родине нашего знаменитого земляка архимандрита Антонина Капустина.

Фото из группы Курганской епархии в соцсети «Вконтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.