В новом Чимеевском храме в Прощенное воскресенье прошел первый молебен

Первый молебен отслужил Митрополит Курганский и Белозерский Даниил. На открытие храма приехали губернатор Вадим Шумков,сенатор Сергей Муратов и депутат Госдумы Александр Ильтяков. Владыка Даниил поблагодарил главу региона и всех, кто участвовал в восстановлении святыни, теперь здесь регулярно будут проходить богослужения. Губернатор передал для нового храма в подарок икону.

Основные работы по обустройству храма завершены. Впереди роспись внутри, уже установлен иконостас, который будет полностью закончен к концу года и станет копией сгоревшего при пожаре. Снаружи храм будет покрашен в голубой цвет, также планируется подсветка и благоустройство территории. Высота церкви от земли до верха креста колокольни - более 30 метров.

"Сегодня передаем Курганской епархии вновь отстроенный каменный храм в селе Чимеево для размещения в нем Чимеевской иконы Казанской Божией Матери. Замечательный получился для неё дом - красивый и уютный. Летом сделаем наружную отделку и подсветку", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В новом храме в Чимеево будут регулярно вести службы, здесь разместят главную святыню Чимеевского монастыря - чудотворную икону Казанской Божьей Матери. Пока она находится в небольшом храме монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша».

Новый список образа чудотворной Казанской-Чимеевской иконы Божией Матери с фрагментами пострадавшей в пожаре 2019 года иконы, продолжает привлекать в Чимеево паломников, которые приезжают просить Божию Матерь о заступничестве и помощи. Чимеевскую икону Казанской Божией Матери восстановил курганский иконописец Андрей Ваньков.