В новом микрорайоне Кургана построят современный жилой комплекс на берегу озера Чёрное

В Курганской области продолжается работа по реализации крупнейшего в УрФО проекта по комплексному развитию территории. Речь идет о создании современного жилого комплекса в Заозёрном на берегу озера Черное.

В декабре 2021 года губернатор Вадим Шумков и генеральный директор компании «Партнер-Строй» Геннадий Разницын обсудили проект, в то же время застройщик и администрация города подписали соглашение о строительстве.

В новом микрорайоне планируется создание уникальной инфраструктуры, включающей в себя все необходимое для комфортной жизни. Жителям будущего комплекса на выбор предложат квартиры в мало- и среднеэтажных многоквартирных домах, в двухэтажных таунхаусах с персональными террасами или двориками позади.

Площадь участка под застройку, по данным пресс-службы губернатора, составляет 152 Га. В создании современного жилого комплекса – это 340 тысяч квадратных метров жилья – задействуют не только берег озера, но и остров, что сделает проект уникальным. На придомовых территориях нового жилого комплекса будет применена концепция «двор без машин» и безбарьерная среда. Для удобства автомобилистов будет обустроена наземная парковка. На территории жилого комплекса предполагается разместить площадки для детей и занятий спортом, здесь будут набережная, кафе и даже ресторан.

«Данный проект является одним из крупнейших в России и самым крупным в Уральском федеральном округе, - полагает заместитель губернатора Константин Малышев. - К нему приковано внимание всех профильных министерств и ведомств. Мы находимся в постоянном контакте с застройщиком, который уже подготовил проект планировки территории. После прохождения необходимых процедур, он будет представлен. Этим мы дадим начало строительству – присоединим еще один микрорайон к макрорайону Заозерный».

Проектом предусмотрены детские сады, поликлиника, школы, спортивные площадки, а также площадки для тихого и прогулочного отдыха.

«Строительство будет осуществляться поэтапно, очередями, и в течение 10 лет», - сообщил Малышев.

Проект комплексной застройки на берегу озера Черное станет логичным продолжением развития Заозёрного.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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