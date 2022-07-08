В «Новом мире» обсудили перспективы развития районных изданий

В Издательском Доме «Новый мир» 8 июля прошло в формате видеоконференцсвязи прошло совещание с участием руководителей районных газет Курганской области, которое провел и.о. генерального директора Александр Скорбенко. В ходе встречи обсуждались вопросы компании по подписке на издания во втором полугодии 2022 года, повышения тиражей, выполнения государственного задания и реализации проекта медиахолдинга «Районка Z».

Александр Скорбенко особое внимание обратил на проблему снижения тиражей районных изданий, которое по итогам первого полугодия составила в среднем по медиахолдингу 11 процентов. По мнению экспертов, основной причиной к падению реализации газетной продукции стало снижение доходов населения, в следствие этого покупательной способности людей, которые стали экономить и на подписке на печатные издания.

По мнению руководителя Издательского Дома «Новый мир», для того чтобы поправить ситуацию, необходимо наладить более тесную работу с продавцами, а также с почтой, которая является главным поставщиком «районок». Александр Скорбенко также выразил уверенность, что районным изданиям стоит обратить внимание на увеличение аудитории через свои паблики в социальных сетях, заметив, что положительный опыт у части районных газет уже есть.

Необходимо также продумать и дизайн первой полосы районного издания, поскольку она является лицом газеты, на которое читатель обращает внимание в первую очередь. От нее зависит, купит ли человек ее.

Александр Скорбенко также акцентировал внимание на реализации проекта медиахолдинга «Районка Z», который призван объединить усилия районных изданий на каждой территории, в районах, граничащих с другими территориями.

«Это газеты, у которых есть электронные носители в виде сегодняшней электронной реальности, в виде QR-кодов, позволяющих зайти в другие порталы, и есть проект «Районка Z». В условиях мобилизационной экономики сегодня газета — это не просто издание, это рупор, который говорит о главном, а вокруг него собираются тысячи людей. И они говорят: «Это наша Победа. Это наше творчество!», - ранее заявил и.о. генерального директора ИД «Новый мир» Александр Скорбенко.

Он также добавил, что с помощью новых технологий, например, QR-кодов, у газеты есть шанс полностью «зацепить» человека и показать ему все преимущества и красоты существующего мира.

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