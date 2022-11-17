В Новосидоровской школе заменили крышу и установили новую систему отопления

Заместитель председателя Курганской областной Думы Евгений Кафеев побывал в Новосидоровской средней общеобразовательной школы имени 25 героев 12 пограничной заставы, где идёт капитальный ремонт в рамках проекта «Новая школа». Об этом парламентарий рассказал на своей странице в социальной сети. По его словам, в учебном заведении полностью заменена крыша, установлено 146 энергосберегающих окон, проложены новые системы отопления и водоснабжения, проведена электропроводка.

«Во всей школе установлен подвесной потолок, оштукатурены и покрашены в красивый фисташковый цвет стены. Во всех классах новые двери. Наверное, проще сказать, что остались только стены и спортзал (он был капитально отремонтирован в 2018 году). В школе уже завершается финишная отделка, монтируется пожарная сигнализация. И очень скоро школа распахнёт свои двери для 236 учеников. Я уверен, что в текущем году наказ жителей села Новая Сидоровка о ремонте своей школы будет выполнен досрочно», - прокомментировал Евгений Кафеев.

К ремонту Новосидоровской средней общеобразовательной школы имени 25 героев 12 пограничной заставы приступили в конце апреля 2022 года. За шесть месяцев весь основной объём строительных работ уже выполнен. Сейчас завершаются отделочные работы и в ближайшее время начнётся установка нового оборудования.

Отметим, реализация Народной программы партии, которая основана на наказах жителей, успешно реализуется в Кетовском округе. Одно из направлений - ремонт образовательных учреждений, в 2022 году это 10 школ округа.

По информации Курганского регионального отделения партии "Единая Россия".