В новой детской поликлинике в Заозерном начали приём ортопеды и окулисты

В новой, недавно открывшейся детской поликлинике в 7-м микрорайоне Заозёрного помимо первичной начали оказывать и специализированную медицинскую помощь. Кабинеты врачей-специалистов: окулиста, невролога, кардиолога, ортопеда и других - полностью оборудованы самыми современными аппаратами.

Есть, например, в поликлинике кабинет мониторинга дневного сна. Эта методика выявляет биоэлектрическую активность головного мозга.

«Дневной сон приблизительно 2 часа занимает. В день мы можем 3 человека взять, - рассказывает о возможностях кабинета заведующая отделением функциональной диагностики Курганской детской поликлиники Элеонора Шушарина. - Используется для диагностики судорожных синдромов, то есть исследуются биопотенциалы головного мозга. Направляются сюда дети с эпилепсией для контроля лечения заболевания, психиатры направляют для исключения их патологии».

С тем, как подготовлено медучреждение к приёму новых пациентов, какие условия для этого созданы, познакомились директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев и временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова: «Это социально значимый объект, - подчеркнула она. - Задача стояла приблизить первичную и специализированную помощь к населению Заозёрного микрорайона. На сегодняшний день мы это уже имеем. Родители с детьми могут прийти и получить первичную помощь, консультации и лечение узких специалистов. Такой возможности у нас не было».

У посетителей поликлиники есть с чем сравнивать. Там, куда они раньше обращались за медицинской помощью, условия были куда скромнее.

«Мы сегодня первый раз в новой поликлинике. Нам сильно понравилось, - делится впечатлением жительница Кургана Екатерина Мунгалова, пришедшая на приём со своим четырёхлетним сыном Максимом. - Зона ожидания обслуживания детей просторная и красочно оформлена. Очень удобно здесь».

Что касается здания, то оно действительно построено с учётом удобства приёма, обслуживания и безопасности посетителей. Так, например, здоровые дети, которые будут приходить на медосмотр, не будут пересекаться с болеющими ребятишками.

«С точки зрения маршрутизации поликлиника сделана очень удобно, - поясняет главный врач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер. - В центре открытая регистратура. На первом этаже лаборатория, рентгеновский кабинет. Чтобы дети с высокой температурой не соприкасались с другими, с торца здания находится фильтр, чтобы они не заходили с центрального входа. Либо там уже определят, что ребёнка нужно отвезти домой и вызвать врача на дом».

На втором этаже педиатрические отделения и центр для детей с расстройствами поведения, с аутизмом.

«По инициативе Вадима Михайловича Шумкова этот центр был создан. Презентация центра прошла. В ближайшее время он начнёт работать», - заверил главврач.

Остальные подразделения к работе готовы на 100%. Так, в рентгенологическом кабинете установлен комплекс, полностью адаптированный под детский возраст. Настраивается с помощью встроенного лифта и дозиметра рентгеновского излучения. У аппарата очень низкая лучевая нагрузка на пациента, что очень важно при обследовании детей.

«Цифровая обработка снимка позволяет получать его в очень короткие сроки. В течение 5 секунд он появляется на экране монитора, - рассказывает врач-рентгенолог высшей категории Елена Маслова. - Тем самым сокращается время приёма пациента, и мы можем принять больше пациентов в смену. Более 60 человек за шестичасовой рабочий день».

Очевидно, что оборудование сложное. Поэтому все врачи-специалисты прошли дополнительное обучение, получили соответствующие сертификаты и умеют профессионально с ним обращаться.

«Что касается привлечения кадров, то благодаря тому, что здание отвечает всем нормативным документам как для пациентов, так и для медиков, за 2022 год трудоустроилось 13 врачей и более 20 человек среднего медперсонала, - приводит цифры Алексей Сигидаев. - За январь – февраль уже 2 новых врача. Детская поликлиника – лидер по привлечению медицинских кадров».

«Поликлиника построена в рамках национального проекта. Здесь вложены деньги федерального бюджета. Очень много усилий вложено со стороны Курганской области, - отметила Наталья Кирилова. - Губернатором была проведена большая работа, чтобы эта поликлиника существовала, и она у нас заработала на сегодняшний день».

Добавим, что идею главы региона о необходимости строительства в развивающемся районе города детского лечебного учреждения поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. На реализацию проекта было направлено более 312 млн рублей.

Константин Сапунов.

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