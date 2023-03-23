В областном избиркоме обсудили подготовку к предстоящим выборным кампаниям

Избирательная система страны проходит важный этап. Почти у 92 тысяч участковых избирательных комиссий заканчивается пятилетний срок полномочий.

«Сейчас невероятно важны все процессы обучения. Мы должны учитывать, что у нас предстоит супер масштабное обновление наших участковых комиссий. У нас должны быть подготовлены люди, которые смогут очень чётко, адресно тиражировать свои знания, тем, кто приходит вновь», - напутствовала участников Элла Памфилова.

Обновлённые составы будут обеспечивать избирательный процесс в единый день голосований 10 сентября этого года. А в декабре стартует президентская избирательная кампания. Выборы главы государства пройдут 17 марта 2024 года.

«Процесс голосования на каждом участке должен быть организован таким образом, чтобы не была нарушена ни одна избирательная процедура. Все они чётко прописаны законом», - подчеркнула член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина.

Семинар «Обучение организаторов выборов, других участников избирательного процесса: практика, проблемы, перспективы» организован при поддержке Центральной избирательной комиссии, губернатора и правительства области.

«Избирательное законодательство чрезвычайно сложное, - подчеркнул председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев. – Не обучаясь организовать избирательный процесс невозможно. Это касается и организаторов и всех остальных участников. Обучение многовекторное. Мы хотим, и послушать коллег, и поделиться своим опытом».

Общая цель обсуждения- повышение профессиональной подготовки работников избирательных комиссий и правовой культуры избирателей. Один из важных вопросов – правовое просвещение участников выборов, прежде всего молодёжной аудитории.

«Мы познакомились с опытом работы Курганской области. Этот субъект очень активный участник проектов, реализуемых Центральной избирательной комиссией, - отметила руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям Елена Осипова. – Это Всероссийская олимпиада для старшеклассников «Софиум» по вопросам избирательного права, замечательный, с большой историей конкурс творческих работ «Атмосфера». Мы оценили экспозицию музея областной избирательной комиссии. Там собран замечательный материал».

В избирательных комиссиях разного уровня в целом по стране работает порядка миллиона человек. Закон един для всей страны, но у каждого региона есть свои особенности, связанные с территориальным расположением, национальным составом и ряд других. Поэтому необходим обмен профессиональным опытом, который дают подобные семинары.

Константин Сапунов. Фото автора.

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