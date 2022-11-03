В областном военкомате заявили, что у сельских призывников здоровья больше, чем у городских

Юноши призывного возраста год от года здоровее не становятся. Это связано с тем, что в век компьютеров и электронных гаджетов молодёжь стала вести малоподвижный образ жизни без физических нагрузок. Об этом заявили в военном комиссариате Курганской области.

«Причины негодности для военной службы по состоянию здоровья – заболевания органов кровообращения, костно-мышечной системы, заболевания глаз и их придаточного аппарата, органов пищеварения. Это ведущие патологии у ребят, по которым они не призываются», - сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Курганской области Сергей Дик.

В меньшей степени это касается сельских парней, которые физически лучше подготовлены и могут похвастаться крепким здоровьем.

А что касается числа освобождённых от призыва по состоянию здоровья, то их не становится больше. И прежде и теперь около трети молодых людей прошедших медицинскую комиссию получают белый билет.

С началом призыва молодые люди в обязательном порядке проходят обследование на состояние здоровья. В состав медицинских комиссий по направлению областного департамента здравоохранения вошли квалифицированные специалисты с опытом военно-врачебной экспертизы. Медицинское освидетельствование организовано чётко.

«Призывники, направленные на медицинское обследование в областные учреждения здравоохранения будут приниматься вне очереди, и проходить медицинское обследование бесплатно», - подчеркнул военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

В военных комиссариатах и призывных пунктах продолжат соблюдать комплекс мер по недопущению распространения коронавируса. Всем необходимым для этого обеспечены. На призывных пунктах и по пути следования призывникам выдадут средства защиты и дезинфекции. Военные максимально заинтересованы в том, чтобы новобранцы были здоровы.

На фото Николая Пушилина начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Курганской области Сергей Дик.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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