В областной филармонии поздравили работников Курганмашзавода с Днём танкиста

Сегодня, 9 сентября, в Курганской областной филармонии прошло чествование работников Курганмашзавода, которые по праву будут отмечать День танкиста в ближайшее воскресение, ибо их руками изготавливаются боевые машины пехоты для Российской армии. Торжественное мероприятие началось с поздравлений исполнительного директора Курганмашзавода Петра Тюкова. «Этот день для нас особенно ценен в этом году, поскольку родина возложила на нас очень серьёзные задачи по производству наших боевых машин на 23-24 годы. Мы все переведены на особый режим работы, но мы делаем очень важное для Родины дело. Всем я желаю настроиться на работу. Поручения нашей страны мы должны выполнить. С праздником, с Днём танкиста», - поздравил работников руководитель предприятия. Каждый из выступающих отметил важность мероприятия, особенно сейчас. И не только потому, что у завода много задач – именно сегодня открыли мемориальную доску памяти Александра Благонравова – конструктора КМЗ и создателя БМП-3.

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов зачитал поздравление губернатора Вадима Шумкова. Глава региона поздравил коллектив с праздником. В поздравлении говорится: «ПАО «Курганмашзавод» и Специальное конструкторское бюро машиностроения являются одними из ведущих системообразующих предприятий Российской Федерации по производству военной и гражданской продукций. Высокий профессионализм и творческий потенциал коллектива позволяет предприятию идти в ногу со временем и справляться со сложнейшими государственными заданиями».

Глава региона также пожелал перспективных проектов, роста производственных мощностей и достижения всех поставленных целей на благо нашего региона и всей России. Владимир Архипов вручил благодарственные письма губернатора Курганской области отличившимся сотрудникам завода.

Сотрудников завода награждал и директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв. Заместитель генерального директора по внешней экономической деятельности АО НБО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» Анатолий Казанцев отметил самоотверженный труд конструкторов, которые стояли у истоков создания оборонного предприятия.

«Для трудового коллектива, как и для жителей Кургана, девяностые были тяжёлыми. Но данный контракт позволил воплотить конструкторские, производственные, технологические заделы, которые были созданы в Кургане. Я надеюсь, в будущем техника, представленная на парадах, войдёт в строй Вооружённых сил Российской Федерации», - отметил Владимир Ковалёв.

Первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов поздравил сотрудников, оценил их деятельность в трудное время. «Сегодня КМЗ – это один из лидеров военно-промышленного комплекса нашей страны. Хочу сказать вам спасибо за ту работу, которую вы делаете. Мира вам, добра, благополучия. С праздником вас, дорогие друзья».

Заслуженным работником Курганмашзавода стал Олег Никитин. Он является начальником цеха гальванических покрытий. «В общей сложности на Курганмашзаводе я отработал 45 лет. Уже 20 лет в цехе я работаю уже 20 лет – это вредное производство, мы работаем с химией. Выполняем долг. Мне поступало много предложений, но я остался работать тут», - поделился заслуженный работник.

Сотрудники пришли с семьями – для зрителей выступил Зауральский симфонический оркестр, Павел Табаков исполнил «Мой путь», молодые ребята в танце показали свою силу и гибкость.

Анастасия Пережегина. Фото Николая Пушилина.