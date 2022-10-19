В окрестностях поселка Старый Просвет Кетовского округа очистили лес

В Курганской области сегодня, 19 октября, прошло мероприятие по очистке от мусора и уборке валежника территории памятника природы «Просветский дендрарий», который находится в Кетовском округе. Акция приурочена к российской экологической неделе.

В уборке лесной территории приняли участие более 90 человек. К экологическому мероприятию подключились представители органов власти учреждений Курганской области, члены Курганского регионального отделения политической партии «Единая Россия».

За время акции региональный оператор - предприятие «Чистый город» вывез на полигон твердобытовых отходов около 140 кубометров мусора.

Напомним, что с июля 2022 года штрафы за сброс мусора в неустановленном или общественном месте для граждан увеличились до 50 тысяч рублей (ранее — 4 тысячи). Для юридических лиц размер штрафа может доходить до 120 тысяч рублей. При засорении лесов отходами штраф для граждан составляет до 30 тысяч рублей (ранее около 2 тысяч), для юрлиц штраф может достигать до 400 тысяч рублей.

С 3 по 24 сентября в стране прошла Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», в которой Курганская область также приняла активное участие по наведению порядка в лесном фонде и на территориях около населенных пунктов.

Фото департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области