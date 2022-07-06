В «Октябре» состоялся премьерный показ кинокартин с участием шадринцев

В Центре досуга и кино «Октябрь» состоялся премьерный показ кинокартин с участием шадринцев, в их числе Марина Ситникова.

Событие для Шадринска, прямо скажем, неординарное. Не каждый день здесь снимают художественные фильмы, пусть и короткометражные, и играют в них обычные шадринские жители. Те, кому довелось попробовать себя в качестве актёров в фильмах «В тренде», «Не измени мечте» и «Спецкостюм», стали главными героями премьеры, состоявшейся в ЦДК «Октябрь».

После показа начальник отдела культуры администрации города Шадринска Сергей Чернов вручил им дипломы за участие в съёмках в разных номинациях. Как отметил Сергей Александрович, в своих фильмах создатель платформы «Медиаточка», он же сценарист, режиссёр и оператор, Андрей Головин затрагивает нравственные аспекты, касающиеся подростков, молодёжи и взрослых людей, и это важно транслировать обществу. В двух из трёх представленных короткометражках сыграла сотрудница ЧОО «ШААЗ-охрана» Марина Ситникова. Она поделилась с нами впечатлениями о полученном опыте.

Как рассказала Марина, о съёмках фильма «В тренде» она узнала случайно – из объявления о кастинге в социальной сети. Сначала не поверила, подумала – шутка. Но что-то заставило её вернуться к заметке и написать в комментариях два слова: «Я смогу». «Вы точно хотите сниматься в кино?» – написали претендентке на роль. «Это моя мечта с детства», – ответила она.

– Я действительно грезила профессией актрисы, но понимала, что девочке из обычной деревенской семьи лучше запрятать свою мечту подальше и смириться, – вспоминает Марина Ситникова. – Когда появилась возможность, я не имела права упустить её. Режиссёр Андрей Головин пообщался со мной по видеосвязи, расспросил о сценическом опыте и в итоге включил в актёрский состав. Я играла работника муниципального Дома культуры. Суть фильма в том, что учреждению поставили задачу сменить формат мероприятий, адаптировать их под требования современной молодёжи. Главный герой Миша, тоже работник ДК, с помощью молодых ребят справился с этой задачей.

Съёмки фильма «В тренде» проходили в августе прошлого года и длились четыре дня. Я как раз была в отпуске, имела достаточно времени, чтобы выучить слова, хотя их было не так много, вжиться в роль. Съёмки мне дались довольно легко, я получала удовольствие от процесса. А вот роль во втором фильме – «Не измени мечте», который снимали в январе 2022 года, была сложной для меня. Я играла маму девочки, которая мечтает стать актрисой. Попав в театральную школу, моя дочь по фильму разочаровывается в себе из-за неудачного выступления и мнения окружающих. Однако режиссёр помогает ей поверить в себя и идти дальше по пути к мечте. Моя роль достаточно эмоциональная, много слов, к тому же нужно было совмещать работу и съёмки, поэтому не хватало времени на подготовку. Я была не очень довольна своей игрой. Тем не менее очень благодарна Андрею Головину за то, что он дал мне шанс побыть актрисой. Моя мечта сбылась! Поэтому хочу сказать всем: не изменяйте своей мечте, и она обязательно сбудется.

Отметим, что съёмки фильмов проходили в Центре «Лад», Шадринском краеведческом музее, лицее №1, в горсаду, на улицах города. Предполагается, что такое необычное для Шадринска творчество продолжится в других кинопроектах.

Лариса Патракеева. Фото из архива Марины Ситниковой.

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