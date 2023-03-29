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В опасный список входят 70% населенных пунктов Курганской области

Они подвержены угрозе перехода природного пожара на поселение.

29 марта, 2023 - 12:33

В Курганской области составлен реестр населенных пунктов, подверженных угрозе перехода природных пожаров. Об этом в ходе прямого эфира, проведенного Центром управления регионом в социальной сети «ВКонтакте», сообщил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- В реестр включены объекты, к которым либо примыкает лес, либо они находятся прямо в лесу. Это 866 населенных пунктов (70% от их общего количества в нашем регионе), 49 садовых некоммерческих товариществ и 12 загородных детских оздоровительных лагерей, в том числе круглогодичного действия, - уточнил Олег Поршаков.

По его словам, к природному пожару может привести не только непогашенный сигаретный окурок, но и другие причины.

- Современные автомобили оснащены катализатором выхлопных газов. Его температура в процессе работы может достигать 1200 градусов. Сухая трава от нее легко воспламеняется. В том числе по этой причине посещение лесов в пожароопасный сезон строго запрещено, - объяснил и.о. директора Департамента гражданской защиты Курганской области.

Николай Волков.

 

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29 марта, 2023 - 12:33

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