В «Островском» пройдёт фестиваль «Движение – это жизнь!»

Областной фестиваль инклюзивного творчества «Движение – это жизнь!» пройдёт на базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия им. Н. Островского с 14 по 16 сентября. В этом году мероприятие организаторы решили посвятить театру.

Председатель Курганской областной общественной организации спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес» Вера Никитина отметила, что среди задач фестиваля - создание условий для развития художественного самодеятельного творчества, создание системы планомерной социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

Мероприятие должно смягчить проблему социальной и культурной изоляции людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью участия в фестивале и занятий в инклюзивной театральной школе. Это поможет раскрыть таланты как участникам с ограниченными возможностями, так и волонтёрам. Занятия в инклюзивной театральной школе улучшат также физическое состояние участников, разовьют их творческие способности и научат работе в команде. Волонтёрам такая деятельность тоже будет полезна – они возможно начнут развивать навыки взаимопомощи и научатся воспринимать участников как равных себе.

Фестиваль проводится на деньги от Курганской областной общественной организации спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес», а также при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, направленной на реализацию проекта «Инклюзион. Школа. Курган. Мощный старт!».

По мотивам информации пресс-службы администрации Кургана.

Фото Курганского Дома молодёжи

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