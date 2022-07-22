В оздоровительных лагерях УрФО этим летом отдохнут 800 тысяч ребят

В регионах округа работает более 3600 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 184 загородных лагеря, 3300 лагерей с дневным пребыванием, 38 палаточных лагерей. В них уже отдохнули более 500 тысяч детей, 130 тысяч из них – в загородных лагерях. Всего летней оздоровительной кампанией планируется охватить порядка 800 тысяч ребят. Кроме того, в УрФО за лето планируют оздоровить порядка 2000 детей из ДНР и ЛНР – часть смен уже прошла, другие завершатся в августе.

По словам полномочного представителя Президента Владимира Якушева, организованный летний досуг – это не только профилактика происшествий с участием детей, но, прежде всего, их полноценный отдых, оздоровление и развитие.

«В летних лагерях дети становятся взрослее и самостоятельнее, расширяют кругозор и заводят новых друзей. Напитываются эмоциями и энергией для нового учебного года, - подчеркнул полномочный представитель Президента Владимир Якушев. - Регионы УрФО активно включились в поддержку детей с Донбасса. Нужно вернуть этим ребятам детство – с играми, забавами и беззаботностью. Помочь им оставить всё плохое в прошлом, погрузить в обычную, мирную жизнь».

Летние лагеря для детей преимущественно сосредоточены в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Ямало-Ненецком автономном округе летних лагерей мало, и в основном это лагеря с дневным пребыванием или палаточные. Поэтому северные территории чаще отправляют детей на отдых в другие регионы – в Тюменскую область, в Краснодарский край, в Крым. За пределами своих регионов в этом году уже отдохнули около пяти тысяч ребят из автономных округов.

В УрФО традиционно предлагают широкий ассортимент летних программ для детей: с разной тематикой и форматами, под разный возраст. Проходят смены художественной, естественно-научной, физкультурно-спортивной направленности. Разработаны программы, ориентированные на более глубокое знакомство с родным краем, например «Сказано в Зауралье», «Твоя возможность увидеть Южный Урал», «Игры народов Ямала». Есть профильные просветительские проекты, такие как «Финансовая грамотность», «Первая профессия», «Парламентский урок», «Летняя профориентационная школа» и образовательные маршруты.

По информации пресс-службы полпредства УрФО.

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