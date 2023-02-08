В перинатальном центре в день 80-летия Курганской области родилось восемь малышей

В перинатальном центре в день празднования 80-летия Курганской области, 6 февраля, на свет появились четыре мальчика и четыре девочки.

Татьяна в этот знаменательный день родила своего третьего малыша. Новорожденную доченьку назвали Ксенией. «Всё прошло хорошо. Я очень благодарна всему персоналу центра. Все трое родов проходили здесь: в 15 году, в 18 году и вот сейчас. Очень необычно, что совпало с днем рождения области», - отметила молодая мама.

Мама первенца Екатерина также отметила хорошую работу медперсонала перинатального центра и пожелала процветания своей малой родине: «Я хочу пожелать, чтобы всё в нашей области процветало, чтобы всем было хорошо, малыши росли, а Курганская область расширялась и крепла».

К поздравлениям в адрес Курганской области присоединилась еще одна мама – Анастасия: «Пусть больше создается новых семей, а область растёт и процветает».

В пресс-службе главы региона сообщили, что всем родившимся 6 февраля при выписке вручат подарки и сувениры.