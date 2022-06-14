В первую смену в курганских лагерях отдохнут более 2500 детей

В Кургане с первых дней лета открыл двери 21 лагерь, где отдохнут более 2500 детей, в том числе и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Смена продлится 15 рабочих дней. В лагерях для детей организованы различные тематические смены, сообщает пресс-служба администрации города.

В летнем лагере «Радуга» в школе № 9 ребята живут в волшебных царствах и каждый день путешествуют по Стране сказок. В первые дни они уже побывали на сказочных улицах «Лукоморье», «Фантазёры», «Простоквашино». Путешествуя по улицам сказочной страны, ее жители зарабатывают деньги для своей казны. Царство, которое заработает большее количество монет, станет победителем лагерной смены.

Вчера, в День русского языка жители сказочной страны играли в «Знатоков слова», разгадывали ребусы, объясняли фразеологизмы и соревновались в знаниях сказок Пушкина.

В школе № 7 летняя программа посвящена теме профориентации и проходит под названием «Город мастеров». В один из дней смены ребята знакомились с профессией журналиста. При этом они не забывали весело играть на свежем воздухе, танцевать с активистами #РДШ45 и ребятами из трудового отряда школы. Также юные жители города Мастеров узнали, чем занимаются писатели, а в Пушкинский день поучаствовали в викторинах, поиграли на спортивных часах в подвижные игры, а на мастер-классах научились создавать памятные сувениры.

Летний лагерь в 17-ой школе называется «Солнышко». Каждое утро начинается с зарядки, а затем у ребят увлекательный, интересный и насыщенный день. Они поют, состязаются в «Весёлых стартах», на мастер-классах учатся делать оригами, посещают кинотеатр и библиотеки. На днях для них состоялось необычное представление - «Песочное шоу» по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Также для участников смены прошла «Своя игра», на которой дети познакомились с разными профессиями.

В гимназии № 27 в первый же день для ребят начали работу увлекательные и познавательные кружки «Богатырская сила», «Летняя Арт-студия», «Чудеса лепки», «Бумагопластика». На кружковом занятии «Богатырская сила» ребята учились подтягиваться, вести мяч, выполняли общеразвивающие упражнения и играли в подвижные игры.

Все лагеря уже подключились к акции «Безопасное лето – детям» и проводят мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, происшествий на водных объектах, рассказывают о пожарной и антитеррористической безопасности, а также о соблюдении мер безопасности в быту.

Для ребят организованы беседы о важном (например, «Историческая правда», «Взрослый разговор о мире», «О военных врачах» «День Победы» и пр.), мероприятия и викторины на знание истории России и своей малой родины.

Для курганских школьников во время пребывания в летних лагерях организовано здоровое и вкусное горячее питание. В пришкольном лагере ребята кушают 2 раза: завтрак и обед. Размер порции зависит от возраста ребенка: дети с 7 до 10 лет и дети с 11 до 17 лет. В ежедневный рацион каждого ребёнка входят мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, фрукты, ягоды, соки, кондитерские изделия собственного производства. Специалисты уверены, что такие блюда способствуют долгое время оставаться детям сытыми, довольными и энергичными.

Первая смена проходит и в муниципальном загородном лагере. Детей приняли площадки «Звездный», «Островок», «Им. Островского». Всего заехали более 500 отдыхающих. Все они очутились в русской сказке, программа смены так и называется – «Однажды в русской сказке». Вожатые – это сказочные герои, дети – писатели. 15 дней ребятам предстоит сочинять свою летнюю сказку, учиться дружить, играть, выполнять шуточные, и не очень, задания. Всего планируется провести 5 веселых летних смен.

По информации администрации Кургана.