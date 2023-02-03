В Петухове открыли социальную столовую

В городе Петухово сегодня, 3 февраля, открыли восьмую в регионе социальную столовую.

Пообедать бесплатно в ней могут пенсионеры и инвалиды, которые получают федеральную доплату к пенсии (до прожиточного минимума), уточнили в пресс-службе главы региона.

Социальные столовые начали открывать в конце прошлого года по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Акция призвана поддержать малоимущих людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, сообщает телеграм-канал "Курганская область официально".

В Петуховском округе добрую инициативу главы региона поддержал ИП Н. П. Кузьменко. Первая социальная столовая в Петухово работает по адресу: улица Красная, дом 68А. Также в ней будут организованы горячие обеды на вынос для маломобильных граждан. Социальные работники доставят пищу на дом.

Списки граждан, пользующихся услугами столовой, формируют центры социального обслуживания, расположенные на территории муниципальных образований.

В Курганской области работают уже восемь социальных столовых: в Кургане в КЦ "Спутник", КЦ "Курган" и Курганском Доме молодежи, при храмах в Шадринске, Катайске, Далматове и Куртамыше, а также в Петухове.

Фото администрации Петуховского муниципального округа.