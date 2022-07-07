В Петухове установят контейнеры для использованных батареек

Как уже сообщалось в СМИ, педагог районного Дома творчества Наталья Бердникова выиграла грант Росмолодежи с просветительским проектом «Экологический сбор — села батарейка», реализация которого активно началась с прошлой недели.

По словам педагога, проект направлен на предотвращение вредного воздействия использованных батареек при неправильной утилизации на здоровье человека и окружающую среду на территории города Петухово. Чаще всего батарейки не утилизируются, а выбрасываются в мусорное ведро с прочими отходами, несмотря на предупреждение, которое есть на каждом элементе питания. Проблема не в том, что люди не хотят или не могут их утилизировать в соответствии с требованиями безопасности, в большинстве случаев они просто не задумываются о существующей скрытой угрозе.

Согласно проведенному опросу среди 340 человек, проживающих на территории Петуховского муниципального округа, 250 не знают, куда можно сдать батарейки. А 286 человек не полностью владеют информацией о токсичности батареек. Между тем, одна батарейка отравляет окружающую среду на 20-30 лет, заражает 20 квадратных метров земли, 400 литров воды тяжелыми металлами. По статистике, за один год каждая российская семья заменяет в пультах от бытовой техники, брелоках автомобилей, часах, фонариках и других приборах от 20 до 30 батареек различного размера, которые могли бы отравить 400 квадратных метров земли и 16 тысяч литров воды. Эти цифры говорят о многом. Но отработанные батарейки могли бы принести пользу, если организовать их сбор и правильную утилизацию, из них гораздо легче извлечь металлы, чем из руды.

Наталья Бердникова предполагает, что в акции примут участие не менее 600 человек. К мероприятиям подключатся местные СМИ.

По словам инициатора, сумма гранта составила 85 тысяч рублей, основная часть из которых будет потрачена на покупку экобоксов для использованных батареек. На оставшиеся деньги закупят призы для лидеров участников конкурса.

По информации газеты «Заря».

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