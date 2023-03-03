В Петухово установили еще одни экобокс для использованных батареек

В Петухово Курганской области набирает обороты грантовый проект по утилизации использованных батареек. Как сообщили редакции «Нового мира» в газете «Заря», которая, кстати, является информационным спонсором проекта, инициаторы поставили ещё один экобокс в сетевом магазине «Светофор», куда можно выкинуть бывшие в употреблении электрические элементы.

Гранто получатели считают, что маленькая блестящая батарейка является источником колоссальной опасности как для человека, так и окружающей среды. Теперь эта проблема навсегда может решиться благодаря грантовому проекту и установкой многочисленных контейнеров для сбора использованных батареек.

В настоящее время местные жители имеют право сдать использованные батарейки в сетевых магазинах «Метрополис», «Светофор» и «НизкоЦен», а также выкинуть б/ушные электрические элементы в экобоксы, расположенные в двух детских садах - «Ромашка» и «Колобок».

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