Новый мир
Курган -10o
Курс ЦБ:$75,4780,18
16+
Версия для слабовидящих

В Петухово установили еще одни экобокс для использованных батареек

Теперь для отдельно взятого города в Курганской области проблема утилизации решена

3 марта, 2023 - 10:02

В Петухово Курганской области  набирает обороты грантовый проект по утилизации использованных батареек.   Как сообщили редакции «Нового мира» в газете «Заря», которая, кстати, является информационным спонсором проекта, инициаторы поставили ещё один экобокс в сетевом магазине «Светофор», куда можно выкинуть бывшие в употреблении электрические элементы.

Гранто получатели считают, что маленькая блестящая батарейка является источником колоссальной опасности как для человека, так и окружающей среды. Теперь эта проблема навсегда может решиться благодаря грантовому проекту и установкой многочисленных контейнеров для сбора использованных батареек.

  В настоящее время местные жители имеют право сдать использованные батарейки в сетевых магазинах «Метрополис», «Светофор» и «НизкоЦен», а также выкинуть б/ушные электрические элементы в экобоксы, расположенные в двух детских садах - «Ромашка» и «Колобок».

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

3 марта, 2023 - 10:02

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество