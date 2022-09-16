В Петуховском муниципальном округе отремонтировали отделение ЦРБ

По поручению главы региона Вадима Шумкова благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения для удобства и комфорта пациентов и сотрудников больницы отремонтировали терапевтическое отделение, а жители села Новое Ильинское теперь смогут получать медицинскую помощь в современном модульном здании фельдшерско – акушерского пункта.

В торжественной церемонии открытия обновленного терапевтического отделения Петуховской центральной районной больницы и фельдшерско – акушерского пункта в селе Новое Ильинское приняли участие первый заместитель директора областного департамента здравоохранения Назар Шевченко, глава Петуховского муниципального округа Игорь Арзин, депутат Государственной Думы Александр Ильтяков, председатель Думы Петуховского муниципального округа Елена Николаенко, главный врач Петуховской центральной районной больницы Ирина Носкова и другие.

В ходе проведенного ремонта терапевтического отделения Петуховской центральной районной больницы были выполнены штукатурные и малярные работы, произведен монтаж подвесного потолка, установлено сантехническое оборудование, выполнен ремонт полов и заменены дверные блоки.

Также произведено оснащение терапевтического отделения: закуплена мебель, оборудование, изделия медицинского назначения и мягкий инвентарь. Выполнены работы по монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

Напомним, одной из основных задач региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Курганской области является организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы.

Так, в текущем году в селе Новое Ильинское завершены работы по установке модульного здания фельдшерско-акушерского пункта. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на эти цели выделено более 4,9 млн рублей.

«Наша задача - обеспечить оптимальную доступность первичной медико-санитарной помощи для населения и повысить ее качество. Для фельдшерско – акушерского пункта в селе Новое Ильинское приобретено необходимое оборудование. Это гинекологическое кресло, дефибриллятор, камера холодильная медицинская, электрокардиограф и прочее», - прокомментировала руководитель Петуховской ЦРБ Ирина Носкова.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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