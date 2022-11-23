В Петуховском округе госорганизации возьмут шефство над семьями мобилизованных

В администрации Петуховского округа накануне состоялось очередное рабочее совещание по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан.

Основная часть просьб родных мобилизованных мужчин округа уже выполнена. В частности, помощь оказана в доставке и расколке дров, угля. Специалисты социальных служб содействуют в записи к узким специалистам в медицинские организации областного центра, проводят консультационное сопровождение в решении юридических вопросов, кредитных обязательствах.

Напомним, работа по поддержке семей мобилизованных земляков ведется по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова на территории всех муниципалитетов региона.

Участники встречи приняли решение организовать шефство над семьями мобилизованных. За каждой семьей будет закреплен представитель той или иной организации, который будет на постоянной связи с родными, узнавать их потребности, оказывать помощь по социально-бытовым вопросам, которые самостоятельно решить не получается. В течение этой недели данная работа начнет осуществляться, сообщили в администрации Петуховского округа.