«В поиске новых горизонтов вдохновения» - наставница «Трибьюта» поделилась впечатлениями

Вокально-эстрадная группа «Трибьют» получила звание лауреата I степени III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина AguTeens, который проходил с 1 по 11 июля в городе Сочи.

Ангелина Кокина, Есения Прозорова, Матвей Диденко и Макар Флакин – имена победителей такого масштабного конкурса.

Редакции удалось взять небольшое интервью у преподавателя новоиспеченных победителей Екатерины Гладких. Девушка рассказала о подготовке к форуму, об участии и планах на будущее.

Екатерина поделилась началом истории: «У нас очень активная родительская группа, они ищут различные интересные конкурсы для участия. Одна из мам увидела этот форум и заразила желанием в нём поучаствовать. Наверное, мы шли к этому весь год: очень часто принимали участие в конкурсах различного уровня, готовились к форуму».

Екатерина Гладких уверена, что каждый из читателей согласится, III Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина «Aguteens» не просто очередной конкурс. На мероприятии с ребятами проводились мастер-классы, встречи, обучение. При этом дети увидели своих кумиров, которые в свою очередь поделились секретами успеха. Звездный преподаватель сообщила, что масштабность мероприятия ощущалась каждый день, начиная от уровня подготовки других участников, заканчивая уровнем организации проекта и расписанием мастер-классов. Участники не отдыхали ни дня, ведь всё было насыщено событиями.

Конечно, каждый день был очень, очень насыщенный, там было несколько тренингов: вокальный, актерский, мастер-класс по созданию образов, танцевальный и другие. Также были мастер классы для педагогов, организованные академией Ларисы Долиной. По окончанию курса выдавались сертификаты. Был мастер-класс и для родителей. Помимо основных занятий каждый день один из Звездного состава жюри давал свой мастер-класс – «Звездный лекторий». В первые дни конкурса проходила интенсивная подготовка. Сам конкурс проходил с 3 по 5 июля, затем дети начали готовиться к финальному гала-концерту. Каждый ребенок участвовал в двух-трех песнях. Подготовка была длительной – и костюмы, и изучение партии, репетиции танцев и занятия хора. Однако участники с преподавателями и родителями могли немного расслабиться - каждый вечер проходил концерт приглашенной звезды или звезды из жюри.

Высоких оценок жюри не ожидал никто. По рассказу Екатерины там был очень жесткий отбор. В каждой возрастной категории выбрали всего 4-5 человек лауреатов. Ансамбль выступил блестяще. Комиссия оценила и сложность произведения, и подачу, и вокал ансамбля. После выступления Лариса Долина взяла паузу и поблагодарила ребят за выбор песни. Она высоко оценила номер участников, отметив также, что ребята с чувством и сильными эмоциями спели о своей родине.

Сложность, как отметила Екатерина Гладких, помимо участия и выступления со звездой, заключалась в насыщенности форума. Конечно, они хотели попасть везде, но иногда приходилось идти на репетицию, кого-то по возможности отправлять на мастер-класс.

Наша редакция поинтересовалась у Екатерины о дальнейших планах.

«Мы всегда выступаем за то, что не нужно стоять на месте, нужно искать для себя новые горизонты вдохновения. Конечно после такого форума сложно найти ещё более высокие вершины, но я уверена, они есть. Ансамблю хотелось бы пожелать держать эту планку, вспоминать чувство, когда стоишь на сцене с кубком лауреата I степени в руках и вдохновляться на движение вперед. Мы можем достигать новых успехов, у нас есть этот потенциал. Это очень вдохновляет» - поделилась Екатерина Гладкова.

Также девушка рассказала, что каждый день форума был уникальным, наполненным событиями и эмоциями. Всё произошедшие словно собирается в огромную яркую мозаику – именно такое ощущение. «Состояние, когда ты будто на вершине, ликование, волнение – все эмоции на пике. Это вдохновение от выступлений словно искусство – хочется творить дальше и не терять подобное состояние».

Екатерина отметила, что ежедневные концерты звёзд имели большое значение для участников – все видели, к чему можно стремиться, какого профессионализма можно достичь. Каждого из наставников можно было вживую увидеть, послушать этот прекрасный вокал, поговорить и непрестанно восхищаться. Члены жюри за 10 дней стали словно родными для участников, учили их, подсказывали и просто общались.

«Мы очень благодарны за эту возможность побывать там, мы счастливы, ведь форум подарил нам потрясающую атмосферу» - подытожила Екатерина.

Анастасия Пережогина. Фото Екатерины Гладких.

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