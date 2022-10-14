В поликлинике Лебяжьевской ЦРБ завершают капитальный ремонт

В эти дни проходит капитальный ремонт четвёртого этажа поликлиники Лебяжьевской центральной районной больницы. Работы ведутся по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения

Ведутся штукатурные работы, работы по устройству напольного покрытия - укладывается плитка, по устройству системы электроснабжения, частичной замене системы водопровода и сантехнического оборудования, выполнены работы по заливке стяжки. Контракт на сумму около 15 млн рублей заключен с предприятием «ПМК».

Также в текущем году завершен капитальный ремонт второго этажа поликлиники. В ходе проведенных работ выполнен ремонт полов, осуществлена покраска стен и потолков, покрытие стен плиткой, произведено устройство подвесного потолка, замена сантехнического оборудования, системы электроснабжения и дверных блоков.

Медицинская помощь для жителей Лебяжьевского муниципального округа становится еще доступнее. Работы по возведению модульных зданий фельдшерско–акушерских пунктов в селах Елошное и Арлагуль также завершены. В настоящее время проводится процедура лицензирования. Работы на объектах выполняло Монтажно-наладочное предприятие «Вектор» из Тюмени.

«Для совершенствования оказания первичной медико –санитарной помощи в 2022 году приобретено четыре автомобиля. Кроме этого, приобретено 52 единицы медицинского оборудования для оснащения модульных ФАПов на общую сумму около 1 миллиона рублей», - прокомментировал руководитель Лебяжьевской центральной районной больницы Светлана Харченко.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.