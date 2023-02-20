В поликлинике №1 курганцы могут пройти обследование на современном оборудовании

В Курганской поликлинике №1 по улице Невежина, 5 установили и ввели в эксплуатацию рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс КРТ «МАКСИМА» и цифровой маммограф.

Монтажу рентгенодиагностического телеуправляемого КРТ «МАКСИМА» стоимостью 19,9 млн рублей предшествовал полноценный капитальный ремонт помещения. Новое оборудование пришло на смену аналоговому аппарату и дает возможность проводить рентгенографию и рентгеноскопию, томографию всех органов и систем с применением цифровой технологии, что позволит снизить лучевую нагрузку на пациентов и улучшить диагностику. На аппарате уже прошли обследование 174 пациента.

Новый цифровой маммограф стоимостью 14,4 млн рублей также приобретен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В прошлом году по этой же программе в филиале заработал цифровой флюорографический аппарат.

«Современная установка, в отличие от аппаратов предыдущих поколений, не требует затрат на дорогостоящую пленку и проявочные материалы. Новый аппарат оборудован аппаратно-программным комплексом для получения, обработки, передачи и архивирования медицинских рентгеновских изображений в цифровом варианте. Более того, благодаря современным технологиям, в работе оборудования применяется пониженная доза рентгеновского излучения. Высокая разрешающая способность увеличивает вероятность обнаружения даже самых небольших уплотнений в молочной железе на ранних сроках. На аппарате уже прошли обследование 162 пациентки. Отмечу, маммография остается самым простым и наиболее эффективным методом ранней диагностики рака молочной железы. Главное регулярно и вовремя обследоваться»,- комментирует главный врач Курганской поликлиники №1 Владимир Безлер.

Фото с официальной страницы Департамета здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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