В поликлинике Звериноголоовского округа завершился капитальный ремонт

В Звериноголовской ЦРБ завершили капитальный ремонт поликлиники. Здесь заменили полы, провели оштукатуривание и окраску стен, смонтировали потолки. Также провели в поликлинике ремонт санузлов.

Не первый год в регионе при поддержке губернатора Курганской области ведется активная работа по улучшению условий оказания медицинской помощи.

«За последние три года мы получили новый аппарат УЗИ, стоматологическую установку, обновили автопарк. Также выполнили ремонт кровли, фасада, инфекционного отделения, установили окна на 1 этаже и выполнили работы по благоустройству территории больницы. В следующем году запланирован ремонт второго этажа», - прокомментировала руководитель Звериноголовской центральной районной больницы Маргарита Лошенкова.

Автопарк центральной районной больницы пополнился 2 новыми машинами «Соболь» и «Нива». Получена стоматологическая установка и монитор для ЭКГ. За счет средств дорожного фонда к районной больнице сделана новая подъездная дорога.

Отремонтировано здание центральной аптеки в селе Звериноголовском.

В 2022 году планируется построить два новых ФАПа, в поселке Искра и в селе Озерном. В настоящее время обслуживание жителей небольших сел происходит с помощью мобильного ФАПа с современным оборудованием.

Все эти преобразования позволят жителям Звериноголовского округа получать медицинскую помощь в комфортных современных условиях.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

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