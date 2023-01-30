В Половинском округе продолжится модернизация дорожной сети

24 января в рамках своей рабочей поездки в Половинский округ губернатор Вадим Шумков обсудил дальнейший ход ремонта дорог и благоустройства общественных территорий с главой округа Вадимом Меньщиковым и директором депстроя Ириной Саблуковой.

«В этом году закончили ремонт трассы от Кургана до границы с Республикой Казахстан. Дорога проходит через село Половинное, поэтому в привязке к ней последние два года позанимались опорной дорожной сетью села, - отметил глава региона в своём телеграм-канале. - В этом году выделяем ещё почти 50 млн. рублей на приведение в порядок центральной части - дорога с тротуарами и две площади в центре».

В данном случае речь идёт об обновлении улицы Победы в селе Половинном.

Проезжая часть и тротуары трех улиц - Ленина, Мостовой и Строителей общей протяжённостью порядка 3 км. уже приведены в порядок в 2022 году. На эти цели из дорожного фонда Курганской области и бюджетов сельских поселений было выделено более 34,6 млн. рублей.

Кроме модернизации дорожной и пешеходной инфраструктуры села по поручению губернатора в планы обновления включены работы по благоустройству общественных территорий Половинного:

«Также на выездном заседании президиума правительства определили добавить финансирование на благоустройство двух площадок в центре села со спортивным и рекреационным уклоном, - сообщил Вадим Шумков. - Благоустройство будет осуществляться в увязке с комплексом дорожных работ на этом же участке (дорога, тротуары, освещение)».

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.