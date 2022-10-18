В пользу детей. Курганские приставы взыскали более 300 млн рублей по алиментам

Около 319 млн рублей перечислено на содержание несовершеннолетних курганцев. Такую сумму судебные приставы взыскали в пользу детей за 9 месяцев 2022 года. Этот показатель превышает прошлогодний на 107 млн рублей.

По словам и.о. главного судебного пристава региона Дмитрия Леонова сообщил, что к должникам применялись различные меры воздействия: от временного ограничения на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством до ареста имущества.

«Наиболее строгие меры принудительного исполнения - привлечение родителей-должников к административной и уголовной ответственности. В частности, к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») привлечены 969 граждан. Кроме того, за 9 месяцев возбуждено 691 уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»), на данный момент 553 должника признаны виновными», - пояснил Дмитрий Леонов.

В управлении судебных приставов привели интересную статистику по уклоняющимся от выплаты алиментов. Так среднестатистическим должником является мужчина 39-ти лет. Наиболее распространенные имена среди неплательщиков – Александр и Сергей. Самому молодому должнику едва исполнилось 19 лет, самому старшему – 73 года. Что касается женщин, то среднестатистической должнице 38 лет, чаще всего встречается имя Наталья. Самой молодой матери-неплательщице 20 лет, самой старшей - 68 лет.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.