В Порт-Артурском храме Кургана шьют рубашки для будущих мам

В швейной мастерской "Нить добра" при Порт-Артурском храме сестры милосердия и добровольцы шьют детские крестильные рубашки. Планируют подарить их беременным пациенткам перинатального центра.

«В организации к подготовке праздника принимают участие и многодетные мамы, они о беременности знают почти все и понимают, что в этот период к женщине нужно относиться бережно. Пусть ее беременность пройдет так, чтобы ее захотелось повторить!» - отметила координатор праздника и мама пятерых детей Наталья Ульянова.

Как сообщили в пресс-службе Курганской епархии, «День беременных» состоится в перинатальном центре 7 апреля, в праздник Благовещения, начнётся с молебна Божией Матери о помощи в родах. В программу праздника включены мастер-класс по пеленанию и уходу за малышом, концерт, фотосессия, презентация автокресел, вручение подарков.

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