В последней декаде июля в Курганской области пройдут два фестиваля Здоровья

В июле в Курганской области пройдут сразу два фестиваля, где можно будет не только отдохнуть, интересно провести время всей семьей, но и поправить здоровье.

В Звериноголовском округе в эту субботу, 23 июля, жителей и гостей региона ждут в санатории «Сосновая роща». Здесь праздник развернется на берегу известного своими лечебными свойствами озера Горькое.

В программе фестиваля – грязевое шоу и танцы, водные аттракционы, концерт музыкантов проекта «Квартирник 45», дискотека и фейерверк. Кроме того, на фестивале будут работать ярмарка и летнее кафе.

30 июля состоится фестиваль грязи на берегу озера Медвежье в Петуховском округе. Все желающие не только смогут искупаться в озере, грязь которого по лечебным свойствам не уступает Мёртвому морю, но и стать участниками «Медвежьего забега», экстремального велопробега и «Молодецких забав». Для гостей будут работать несколько выставок: ремесленная выставка-распродажа, сельскохозяйственная, выставка предприятий малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств и выставка изделий народных мастеров. Кроме того, представят и национальные подворья, которые познакомят с обычаями и традициями разных народов.

Отметим, по личному поручению губернатора Вадима Шумкова в этом году продолжается масштабная модернизация санатория «Озеро Медвежье». Уже приведена в порядок действующая водогрязелечебница, отремонтированы столовая и Дом культуры, благоустроен пляж. Ремонтируются корпуса, приводится в порядок инфраструктура поселка, в котором расположен курорт, дорога к санаторию. Идет работа по возобновлению строительства ранее «замороженого» современного центра.

По слова Вадима Шумкова, на озере Горькое в Звериноголовском округе при грантовой поддержке появилась зона отдыха с кемпингами, благоустроенными домиками. Планируется завершить модернизацию основных объектов курорта «Озеро Медвежье» и рассмотреть вопрос комплексной модернизации курорта «Сосновая роща».

По информации пресс-службы губернатора и управления культуры Курганской области.

Фото Николая Пушилина.

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