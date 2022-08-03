В посёлке Красный Октябрь по поручению губернатора начали строить новую школу

В посёлке Красный Октябрь Каргапольского округа стартовало строительство новой школы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Вадим Шумков.

«Как и обещали, подарим ребятишкам из п. Красный Октябрь Каргапольского округа новую современную школу. Строители уже приступили к работе. Обещали стараться, чтобы и детям, и педагогам понравилось», - написал глава региона и поделился фото с места события.

На строительство школы направят более 422 миллионов рублей. Согласно контракту, работы должны завершить в 2024 году.

Новое здание, рассчитанное на 200 мест, будет двухэтажным, также предусмотрен подземный технический этаж. Оно расположится рядом с действующим зданием 1955 года постройки.

Ранее «Новый мир» писал о том, что в Шадринске стартовало строительство новой школы на 1100 мест. На строительство выделено свыше 787 млн рублей.

«Мы давно готовились к этому событию. Оно для нас знаковое. Об этой школе мы говорили с президентом более двух лет назад. Я благодарен главе государства, что он оказал поддержку», — отметил руководитель региона Вадим Шумков.

По информации пресс-службы губернатора.

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